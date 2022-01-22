Омикрон уже на Харьковщине – невероятно заразный штамм коронавируса выявили в Харьковском и Лозовском районах области. Количество инфицированных растет с каждым днем – регион на грани входа в оранжевую зону. Готовы ли медучреждения города и области к наплыву пациентов?



Динамика уровня госпитализации растет

Омикрон в пять раз заразнее

Большинство лечится амбулаторно



В области не хватает кислородных станций



Как распознать омикрон

Новый штамм коронавируса омикрон пробрался на Харьковщину. Об этом «Вечернему Харькову» сообщила директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины Любовь Махота.– Мы отправили на исследование в референс-лабораторию в Киев 30 образцов, и в 43 % из них обнаружен омикрон. Из 30 образцов в 13 выявлен омикрон (в десяти – в Харькове и в четырех – в Лозовском районе, все они принадлежат амбулаторным больным), в четырех – дельта. Остальные не определены, то есть это иной тип коронавируса, возможно, какой-то новый, – рассказала главный санитарный врач области.По словам Любови Махоты, Харьковщина уже вступила в очередную волну коронавируса, вызванную омикрон-штаммом.– В течение полутора месяцев происходило снижение заболеваемости, но вот уже на протяжении двух последних недель в области наблюдается рост по всем показателям – и по заболеваемости, и по госпитализации, и по коэффициенту выявления, – говорит Любовь Махота. – Идет нарастание по всем показателям, которые определены ВОЗ для мониторинга эпидситуации. С 8 января динамика уровня госпитализации растет на 10–20% ежедневно.По состоянию на 18 января Харьковщина, по словам Любови Махоты, соответствует желтой зоне.– Пока у нас нет превышения ни по одному показателю, – говорит она. – Однако коэффициент выявления новых случаев уже находится на грани с оранжевым уровнем эпидопасности – сегодня 19% при критическом 20%. Если мы возьмем данные на 1 января, то уровень обнаружения был на отметке 7%. Так подходим к критическому показателю.Любовь Махота отмечает: особенностью омикрона является то, что инфицирование происходит в основном в домашних ячейках.– Инкубационный период короткий – трое суток. Штамм очень заразный, но снижает уровень госпитализации и летальности по сравнению с другими штаммами, – говорит она. – При заражении омикрон-штаммом риск попадания в палату интенсивной терапии снижается на 50%, то есть течение болезни более легкое, – отмечает специалист.По словам заместителя харьковского городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, новый вариант коронавируса имеет несколько иной вид, другие симптомы, нежели дельта.– Инфекция похожа на ОРВИ и банальный грипп. Протекает легче и быстрее, чем протекал ковид в прошлую волну. Но, к сожалению, она очень контагиозна, как говорят специалисты-эпидемиологи – три дня инкубационный период и человек, вирусоноситель заражает в пять раз больше людей, чем с дельтой, — сообщила вице-мэр.В мэрии утверждают, что харьковские медучреждения готовы к работе в условиях циркуляции омикрон-штамма.– В промежуточный период мы закупали кровати, проводили кислородную трассу, установили дополнительную кислородную станцию. На сегодняшний день в наших больницах стоят уже две такие станции – в 13-й и 18-й больницах, – которые обеспечивают кислородом 160 и 240 коек соответственно. Также продолжаем устанавливать кислородные точки, в частности, проводим трассу в больницах №№ 8, 17 и 18. Кроме того, врачи прошли дополнительное обучение, необходимое для работы с новым штаммом, – рассказала Светлана Горбунова-Рубан.Также она отметила, что в начале года наблюдается рост заболеваемости ковидом. Так, в первую неделю 2022 года в городе зафиксировали 1480 новых случаев, а во вторую – 2 900, что почти вдвое больше. Сейчас на стационарном лечении в медучреждениях Харькова находятся 444 пациента, 9700 человек лечатся амбулаторно.– Когда был пик заболеваемости, то пациенты с легкими случаями лечились на дому. Сейчас иногда такие пациенты обращаются в больницу, то есть раньше они дома в таком состоянии лечились, а сейчас лечатся в больницах, потому что койки не заняты, – объясняет рост уровня госпитализации директор областного Департамента охраны здоровья Максим Хаустов.По данным облздрава, по состоянию на 17 января было занято 25% коек в больницах первой волны региона. Места с кислородом в опорных больницах заняты на 19,4%. В феврале в медучреждения Харьковской области установят новые кислородные станции от МОЗ. Но в регионе остаются больницы, где до сих пор не установили кислородные станции из-за недостатка финансирования.Также в облздраве сообщили, что с подтверждением нового штамма коронавируса в Харьковской области начали подготовку медиков.– С сегодняшнего дня совместно с Министерством охраны здоровья и Харьковским национальным медицинским университетом начинаются занятия для первичного, вторичного и третичного звеньев с особенностями предоставления помощи больным коронавирусом с новыми штаммами. Они будут примерно неделю продолжаться, после этого будет еще отдельное обучение по постковидным состояниям, – отметил Максим Хаустов.В Минздраве назвали основные симптомы нового штамма коронавируса. Список составлен на основе отчетов о подтвержденных случаях. Так, чаще всего у людей, заболевших именно омикроном, появляются симптомы, которые можно спутать с обычной простудой: у 73% пациентов, которым диагностировали новый штамм коронавируса, наблюдался насморк; у 67,5% – головная боль; у 63,5% – ощущение усталости; на чихание жаловались 60% пациентов; боль в горле заметили 59,6% заразившихся омикроном.– В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов дельта-штамма, который сейчас доминирует в Украине, – добавили в Минздраве. В случае заражения этим штаммом вместе с указанными выше симптомами также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря или искажение обоняния и вкуса (23,7%) и тому подобное.Также в МОЗ подчеркнули, что новый штамм может вызывать длительные негативные последствия для здоровья. Омикрон тоже может привести к госпитализации и смерти человека, который им заразился. В Минздраве напомнили, что люди, которые не получили по крайней мере базовый курс вакцинации от коронавируса, находятся в опасности из-за стремительного распространения нового штамма.– При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь стоит обратиться к своему семейному врачу. Тот, в свою очередь, должен предоставить направление на тестирование на ковид. До результатов тестирования и во время видимых симптомов не стоит посещать места общего скопления людей, важно соблюдать режим самоизоляции. Не медлите с получением прививки против коронавируса, – рекомендуют в ведомстве.