Чтобы спасти от уничтожения последние островки уникальных вековых дубрав и заливные луга вдоль реки Уды, где обитают редкие виды растений и животных, жители нескольких ОТГ взялись за создание регионального ландшафтного парка. Однако создание «Смарагдового джерела» продвигается медленно. Что тормозит работу, разбиралась рабочая группа.

Создали рабочую группу

Чем обеспокоены лесоводы?

Вырубку деревьев нужно остановить

На решение бюрократических вопросов – месяц

Природоохранная зона должна появиться на территории Безлюдовской, Высочанской, Мерефянской, Пивденногородской и Харьковской территориальных громад.– Создание такого парка необходимо для всех нас жителей Харькова и области, потому что на территории много краснокнижных растений и животных, и это будет способствовать сохранению природы в дальнейшем, – говорит экозащитник Артур Ковалев.Люди сами собрали деньги на обследование данных территорий учеными Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, которые подтвердили: природа этих мест действительно уникальна. Кроме того, территории Удянского коридора по факту являются частью европейской Изумрудной сети — путей миграции птиц и животных по континенту.– В течение предыдущего года жители собрали около 80 тысяч гривен на первоначальные шаги для создания парка, на оплату документов, Каразинский университет разработал документацию и передал все вДепартамент защиты окружающей среды и природопользования ХОГА, – рассказала представитель рабочей группы по созданию регионального ландшафтного парка Наталья Потоцкая.К сожалению, создание «Смарагдового джерела» продвигается медленно. Сначала с согласованием медлили в облгосадминистрации, а после того как в октябре прошлого года профильный департамент одобрил таки ходатайство о создании парка, началось выявление землепользователей и владельцев участков в границах будущего парка, дабы согласовать планы с ними. И этот процесс продолжается до сих пор.— Госгеокадастр дал нам ответ по землепользователям и землевладельцам лишь тех территорий, у которых есть кадастровые номера, по другим это осталось проблемным вопросом. Из ОТГ тоже еще ни одна не предоставила нам этого перечня, – сообщила начальник отдела координации экологических программ, экономики, природопользования, биоресурсов и заповедного дела Департамента защиты окружающей среды и природопользования ХОГА Татьяна Михайличенко.– В связи с этим мы создали рабочую группу, чтобы решать все проблемные вопросы, которые возникают при создании регионального ландшафтного парка. В ее состав вошли 24 человека — представители Госгеокадастра, депутаты, чиновники, ученые, общественность. Мы очень заинтересованы в создании этого природно-заповедного объекта. Считаю, что только при поддержке общественности это возможно, без желания людей в настоящее время очень сложно.Последние слова чиновницы, честно говоря, удивляют, поскольку именно Департамент защиты окружающей среды обязан заботиться об увеличении заповедных территорий, по наличию которых Харьковщина, увы, находится на предпоследнем месте среди областей Украины.После создания рабочей группы дело сдвинулось с места. На заседании согласовали с представителями громад, что в течение месяца они должны идентифицировать находящиеся на территории будущего парка земельные участки, которых нет в земельном кадастре.Много вопросов возникло к представителям Октябрьского лесничества. Будущий парк должен занять 13% территории лесного хозяйства, что весьма обеспокоило лесоводов, поскольку ограничит их деятельность в «уходящем» из-под их власти лесу.– Если наложить ограничения на работу предприятия, это существенно ограничит его работу. Наши эксперты изучают, как предприятие переживет этот факт, – говорит ведущий инженер ГП «Октябрьское лесное хозяйство» Виталий Замятин. – Также специалистами изучается вопрос о выделении участков в заповедный фонд, поскольку не до конца ясно, почему дубы возрастом 80 лет нужно защищать.Между тем, если деревья не защищать, они через несколько лет уедут в Европу в виде досок. Поэтому рабочая группа, созданная на государственном предприятии, должна решить, сколько краснокнижных животных и растений в лесу, а также проверить состояние и возраст деревьев.– Это очень большая работа. Около пяти тысяч гектаров необходимо специалистам предприятия обойти – все участки леса, самим убедиться, что там действительно есть краснокнижные растения или животные. А их не хватает. Зимой делать эту часть работы практически нереально, – сетует Виталий Замятин.Доводы представителя лесного хозяйства вызвали возмущение общественности – по мнению активистов, лесоводы не заинтересованы в создании парка, проверка наличия редких животных и растений не является их компетенцией. Более того, местное лесничество решило напоследок провести санитарную рубку. Ее результаты буквально ошеломили местное население.– В течение всей осени у нас проводились так называемые санитарные рубки, — рассказала жительница поселка Хорошево Елена Котельникова. — Каждый день из Черного леса вывозилось несколько грузовиков с деревом, а вовсе не трухлявой древесиной. Жители обращались и в экоинспекцию, и в правоохранительные органы с требованиями проверок лесхоза. Проверки проходили, но машины из леса продолжают ехать. Люди уже стали скептически относиться к созданию парка. Они пишут в соцсетях, что, скорее всего, чиновники все это замнут, растянут и сведут на нет. Насколько же этот проект реально осуществить и, главное, в какие сроки? Ведь все уничтожается у нас на глазах. Такое ощущение, что хотят все срезать и вывезти.Жительница поселка Хорошево и член рабочей группы по созданию парка Любовь Однороб отмечает, что полученные ею в лесничестве акты свидетельствуют: возраст деревьев, подвергаемых санитарной рубке — 90 и более лет! Они могли бы расти еще десятки лет, очищая воздух и давая прохладу. Хорошевские леса издавна выполняют рекреационно-оздоровительную функцию, сюда регулярно приезжают отдохнуть тысячи людей, в том числе из Харькова.– Вырубка началась с сентября 2021 года и завершилась 25 декабря. За это время сколько вывезли? Это уже криминал. За это время было вывезено на шесть миллионов. Одна машина совершала в день пять рейсов, причем по одной накладной, – говорит представитель Союза ветеранов МВД и СБУ Анатолий Ивлев.Незаконность вырубок представитель лесного хозяйства отрицает.– Те леса, на которых планируется региональный парк, находятся в рекреационно-оздоровительной зоне. Мы не ведем там хозяйственную деятельность, мы ведем только санитарную рубку, сплошную и выборочную, – возражает Виталий Замятин.Члены рабочей группы настаивают: любую вырубку следует прекратить, пока обсуждается создание парка.– Если вы продолжаете вести там рубки – а я был на одной такой санитарной, – если честно, это преступление. После завершения санитарной рубки, деревья, как минимум, остались без верхушек, сломанные, поврежденные. Более того, на них не было расчетной ведомости. Я считаю, что эта деятельность преступна с точки зрения ведения лесного хозяйства и создания заповедной зоны, – говорит президент МБФ «Помощь дикой природе» Валерий Ловчиновский.По словам доцента кафедры зоологии и экологии животных ХНУ им. В.Н. Каразина Татьяны Атемасовой, на территории будущего ландшафтного парка планируется создать три зоны.– Заповедную, рекреационную – очень большую – и зону хозяйственного использования, под которую мы отводим луга в районе Безлюдовки, в пойме реки Уды, – уточнила ученый.На лугах владельцы земель смогут косить сено, выпасать скот. В рекреационных зонах вводятся ограничения по ведению хозяйственной деятельности – добыче полезных ископаемых, вспашки земель, особенно в поймах рек.Это все появится, когда областной совет примет окончательное решение по созданию «Смарагдового джерела». Для этого необходимо решить бюрократические вопросы и собрать необходимые документы. На это рабочая группа выделила громадам и лесничеству один месяц.