У сына родился ребенок. Уже месяц прошел, а они его еще не зарегистрировали. Я волнуюсь. Скажите, в какой срок это необходимо сделать, какие документы нужны и как быть, если срок пропустили? Мария

Законодательством установлен срок для государственной регистрации рождения ребенка – один месяц. Однако иногда так случается, что родители за это время не успевают зарегистрировать малыша. Что делать в таких случаях, рассказали в Минюсте.В случае пропуска срока без уважительных причин родителей ждет административная ответственность в виде штрафа от 17 до 51 гривны. Протокол о нарушении составляют работники отделов ГРАГС.Однако иногда случаются непредвиденные ситуации, когда по уважительным причинам родители не могут вовремя подать документы. Уважительной причиной пропуска срока может считаться, если, например, родители находятся в отдаленной местности, где нет органов ГРАГС. В таком случае зарегистрировать малыша они смогут в течение месяца со дня возвращения.Государственная регистрация проводится по месту рождения ребенка, или по месту жительства его родителей, или одного из них по их заявлению. А в случае болезни, смерти родителей или других причин невозможности зарегистрировать рождение – по заявлению родственников, других лиц, уполномоченного работника учреждения здравоохранения, в котором родился или находится ребенок.Необходимые документы:– медицинское свидетельство о рождении, медицинская справка о пребывании ребенка под надзором лечебного учреждения;– паспорта или паспортные документы, удостоверяющие личности родителей;– документ, который является основанием для внесения сведений об отце ребенка (свидетельство о браке, заявление матери, совместное заявление отца и матери, заявление отца о признании отцовства).Зарегистрировать рождение ребенка, достигшего одного года и более до достижения им 16 лет можно по месту его жительства на общих основаниях. Среди прочих документов, обязательно необходимо подать медицинскую справку о пребывании ребенка под надзором лечебного учреждения и справку с места его пребывания.