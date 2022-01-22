Необходимо остановить бесконтрольный прием антибиотиков, иначе люди будут умирать от простейших инфекций – уже с апреля приобрести антибактериальные препараты в аптеке можно будет исключительно по электронному рецепту от врача.Антибиотики — мощный щит, который закрывает человечество от множества болезней, и во многом благодаря им продолжительность жизни стала выше. Еще в начале прошлого века люди умирали от банальной пневмонии, с появлением же антибиотиков ситуация радикально изменилась. Однако сейчас, к сожалению, медицина оказалась в очень сложном положении. К большинству антибиотиков, особенно к тем, которые применяются в условиях стационаров, возникла резистентность, то есть возбудители инфекций становятся невосприимчивы к этим лекарствам – повсеместно врачи имеют дело с устойчивой микробной флорой. И одна из важнейших причин этого – применение и назначение антибиотиков тогда, когда к ним нет показаний. Антибиотики нельзя принимать людям на всякий случай — пандемия коронавируса это уже доказала.
Только по электронному рецепту
С начала нынешнего года больницы в Украине начали вести учет потребления антибиотиков, чтобы выяснить, какие именно лекарства применяют пациенты и насколько целесообразно их назначение. А уже в апреле стартует отпуск и выписка антибиотиков по электронным рецептам, так что приобрести антибактериальные препараты в аптеке будет возможно только по назначению врача.
– Пациент обращается к врачу, тот выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ); предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарственном средстве. Пациент обращается в аптеку, подключенную к системе ЕСОЗ, сообщает номер рецепта и фармацевт по номеру рецепта осуществляет продажу лекарства, – объяснили алгоритм в Миздраве.
Лекарства последней надежды
Такой механизм отпуска антибиотиков преследует цель предупредить неправильное и избыточное их употребление, которое, собственно, и приводит к повышению резистентности бактерий к антимикробным препаратам и, как следствие – к усилению болезней и ослаблению действенности лекарства.
Пока, как говорят в министерстве, точно неизвестно, сколько антибиотиков потребляют украинцы. Однако, согласно анализу трендов, в 2020 году общий объем всех продаж и закупок антибиотиков превысил 6,4 млрд грн, что на 40% больше, чем в 2018 году.
– Неутешительна ситуация и в отношении антибиотиков «группы резерва», — говорят в Минздраве — лекарства последней надежды, которые используются только тогда, когда больше ничто не помогает. Объемы продаж такого лекарства также стремительно выросли.
Люди будут умирать от простых инфекций
Болью медиков – повсеместным неоправданным потреблением антибиотиков – с «Вечерним Харьковом» поделился заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования профессор Владимир Корсунов.
– У нас люди приходят в аптеку и говорят: «Дайте мне антибиотик от чего-нибудь». Это приводит к неоправданно широкому употреблению антибактериальных препаратов, в том числе в ситуациях, когда они абсолютно не показаны. Не может человек самостоятельно, не имея медицинского образования, выбрать тот антибиотик, который необходим для его лечения. Бесконтрольное применение антибактериальных препаратов приводит к тому, что у микроорганизмов развивается устойчивость к антибиотикам и приходится назначать все более и более дорогие современные препараты. Если не навести порядок с назначением антибиотиков, если не прекратить их использование, когда они не нужны, мы вернется в 30-е годы прошлого столетия. Люди будут умирать от самых простых инфекций, которые на протяжении последних 70 лет лечились «на раз-два-три», – говорит врач.
Повышать образованность семейных врачей
Антибиотики по рецептам – это исключительно правильный шаг, считает Владимир Корсунов.
– Нигде в мире антибиотики не являются безрецептурными препаратами, везде принимаются только по назначению врача, – отмечает специалист.
Однако, как показывает практика борьбы с ковидом в Украине, как раз семейные врачи сплошь и рядом выписывают антибиотики в тех случаях, когда они абсолютно не показаны. С такими назначениями столкнулись многие пациенты в эпоху коронавируса, против которого антибактериальный препарат бессилен. Как решить эту проблему?
– Повышать образованность семейных врачей, контролировать адекватность назначений, показания для назначения антибиотиков, – предлагает Владимир Корсунов. – В некоторых развитых странах врача могут даже лишить лицензии, если он назначает антибиотик безосновательно. Все зависит от того, как дальше будут подходить к данному вопросу.
Лекарства на всякий случай
Однако наш народ неисправим. Прознав о том, что антибиотики будут продаваться только по рецептам, харьковчане рванули в аптеки делать запас.
– Купила на всякий случай три разных препарата. Вдруг температура поднимется, бронхит тот же или лимфоузел воспалится (у меня такое было, кода продуло) – только антибиотик поможет. Какой именно пить, не знаю, поэтому попросила в аптеке дать универсальный, – делится массажист Елена. – Потому что попасть на прием к врачу просто нереально. Сначала запишись – и не факт, что на завтра или послезавтра, затем отсиди полдня в очереди, невзирая на запись. Надышись там еще и ковидом в придачу к воспаленному лимфоузлу. По телефону же врач электронный рецепт вряд ли выпишет. Нет уж, лучше я своими силами...
Руководитель отдела частной фирмы Николай Борисович считает, что сначала нужно наладить систему приема пациентов семейным врачом, а потом уже внедрять такие новации.
– Вы знаете, я гипертоник и раньше регулярно посещал участкового. После того как заключил с ним декларацию, это стало очень проблематично. Доктор набрала огромное количество пациентов и абсолютно с ними не справляется. Дозвониться ей нереально, чтобы попасть на прием, нужно записываться чуть ли не за неделю. Под кабинетом все равно очередь. То компьютер у них не работает, то интернета нет, то программа зависла, – рассказывает харьковчанин. – Упорядочить потребление антибиотиков, безусловно, надо, но прежде необходимо отладить систему первичной медицины, которая, как считаю, до сих пор со своей задачей не справляется.
– Если назначение антибиотиков будут контролировать, как бы не было перегибов в другую сторону. Я имею в виду, что врачи из-за своей безграмотности, недоученности будут просто бояться назначать подобные препараты, даже когда они необходимы, – опасается технолог Марина. – Это приведет к запущенности болезни, а то и смерти пациента, которого вполне можно было вылечить вовремя назначенным банальным антибиотиком.