Необходимо остановить бесконтрольный прием антибиотиков, иначе люди будут умирать от простейших инфекций – уже с апреля приобрести антибактериальные препараты в аптеке можно будет исключительно по электронному рецепту от врача.

Только по электронному рецепту

Лекарства последней надежды

Люди будут умирать от простых инфекций



Повышать образованность семейных врачей

Лекарства на всякий случай

Антибиотики — мощный щит, который закрывает человечество от множества болезней, и во многом благодаря им продолжительность жизни стала выше. Еще в начале прошлого века люди умирали от банальной пневмонии, с появлением же антибиотиков ситуация радикально изменилась. Однако сейчас, к сожалению, медицина оказалась в очень сложном положении. К большинству антибиотиков, особенно к тем, которые применяются в условиях стационаров, возникла резистентность, то есть возбудители инфекций становятся невосприимчивы к этим лекарствам – повсеместно врачи имеют дело с устойчивой микробной флорой. И одна из важнейших причин этого – применение и назначение антибиотиков тогда, когда к ним нет показаний. Антибиотики нельзя принимать людям на всякий случай — пандемия коронавируса это уже доказала.С начала нынешнего года больницы в Украине начали вести учет потребления антибиотиков, чтобы выяснить, какие именно лекарства применяют пациенты и насколько целесообразно их назначение. А уже в апреле стартует отпуск и выписка антибиотиков по электронным рецептам, так что приобрести антибактериальные препараты в аптеке будет возможно только по назначению врача.– Пациент обращается к врачу, тот выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ); предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарственном средстве. Пациент обращается в аптеку, подключенную к системе ЕСОЗ, сообщает номер рецепта и фармацевт по номеру рецепта осуществляет продажу лекарства, – объяснили алгоритм в Миздраве.Такой механизм отпуска антибиотиков преследует цель предупредить неправильное и избыточное их употребление, которое, собственно, и приводит к повышению резистентности бактерий к антимикробным препаратам и, как следствие – к усилению болезней и ослаблению действенности лекарства.Пока, как говорят в министерстве, точно неизвестно, сколько антибиотиков потребляют украинцы. Однако, согласно анализу трендов, в 2020 году общий объем всех продаж и закупок антибиотиков превысил 6,4 млрд грн, что на 40% больше, чем в 2018 году.– Неутешительна ситуация и в отношении антибиотиков «группы резерва», — говорят в Минздраве — лекарства последней надежды, которые используются только тогда, когда больше ничто не помогает. Объемы продаж такого лекарства также стремительно выросли.Болью медиков – повсеместным неоправданным потреблением антибиотиков – с «Вечерним Харьковом» поделился заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования профессор Владимир Корсунов.– У нас люди приходят в аптеку и говорят: «Дайте мне антибиотик от чего-нибудь». Это приводит к неоправданно широкому употреблению антибактериальных препаратов, в том числе в ситуациях, когда они абсолютно не показаны. Не может человек самостоятельно, не имея медицинского образования, выбрать тот антибиотик, который необходим для его лечения. Бесконтрольное применение антибактериальных препаратов приводит к тому, что у микроорганизмов развивается устойчивость к антибиотикам и приходится назначать все более и более дорогие современные препараты. Если не навести порядок с назначением антибиотиков, если не прекратить их использование, когда они не нужны, мы вернется в 30-е годы прошлого столетия. Люди будут умирать от самых простых инфекций, которые на протяжении последних 70 лет лечились «на раз-два-три», – говорит врач.Антибиотики по рецептам – это исключительно правильный шаг, считает Владимир Корсунов.– Нигде в мире антибиотики не являются безрецептурными препаратами, везде принимаются только по назначению врача, – отмечает специалист.Однако, как показывает практика борьбы с ковидом в Украине, как раз семейные врачи сплошь и рядом выписывают антибиотики в тех случаях, когда они абсолютно не показаны. С такими назначениями столкнулись многие пациенты в эпоху коронавируса, против которого антибактериальный препарат бессилен. Как решить эту проблему?– Повышать образованность семейных врачей, контролировать адекватность назначений, показания для назначения антибиотиков, – предлагает Владимир Корсунов. – В некоторых развитых странах врача могут даже лишить лицензии, если он назначает антибиотик безосновательно. Все зависит от того, как дальше будут подходить к данному вопросу.Однако наш народ неисправим. Прознав о том, что антибиотики будут продаваться только по рецептам, харьковчане рванули в аптеки делать запас.– Купила на всякий случай три разных препарата. Вдруг температура поднимется, бронхит тот же или лимфоузел воспалится (у меня такое было, кода продуло) – только антибиотик поможет. Какой именно пить, не знаю, поэтому попросила в аптеке дать универсальный, – делится массажист Елена. – Потому что попасть на прием к врачу просто нереально. Сначала запишись – и не факт, что на завтра или послезавтра, затем отсиди полдня в очереди, невзирая на запись. Надышись там еще и ковидом в придачу к воспаленному лимфоузлу. По телефону же врач электронный рецепт вряд ли выпишет. Нет уж, лучше я своими силами...Руководитель отдела частной фирмы Николай Борисович считает, что сначала нужно наладить систему приема пациентов семейным врачом, а потом уже внедрять такие новации.– Вы знаете, я гипертоник и раньше регулярно посещал участкового. После того как заключил с ним декларацию, это стало очень проблематично. Доктор набрала огромное количество пациентов и абсолютно с ними не справляется. Дозвониться ей нереально, чтобы попасть на прием, нужно записываться чуть ли не за неделю. Под кабинетом все равно очередь. То компьютер у них не работает, то интернета нет, то программа зависла, – рассказывает харьковчанин. – Упорядочить потребление антибиотиков, безусловно, надо, но прежде необходимо отладить систему первичной медицины, которая, как считаю, до сих пор со своей задачей не справляется.– Если назначение антибиотиков будут контролировать, как бы не было перегибов в другую сторону. Я имею в виду, что врачи из-за своей безграмотности, недоученности будут просто бояться назначать подобные препараты, даже когда они необходимы, – опасается технолог Марина. – Это приведет к запущенности болезни, а то и смерти пациента, которого вполне можно было вылечить вовремя назначенным банальным антибиотиком.