Может ли малолетний или несовершеннолетний открыть счет в банке? И на всякий случай – как получить средства в случае банкротства банка, если вклад принадлежит малолетнему или несовершеннолетнему лицу? Зинаида Алексеевна

Согласно разъяснениям Фонда гарантирования вкладов физических лиц, малолетние лица (то есть не достигшие 14 лет) не могут самостоятельно открывать депозитные счета. Это могут сделать на их имя законные представители – родители, усыновители, опекуны или другие лица.Для открытия счета на малолетнего необходимо предоставить в банк свидетельство о рождении, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя, справку о присвоении регистрационного номера учетной карты плательщика налогов (РНОКПП, ранее это был идентификационный код, или ИНН). Для опекуна необходим также документ, подтверждающий статус законного представителя малолетнего лица (соответствующее удостоверение, решение суда и т.п.).В случае, если банк, в котором был размещен вклад малолетнего лица, стал неплатежеспособным, выплата гарантированной суммы возмещения родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям) осуществляется фондом при предъявлении законным представителем документов, позволяющих идентифицировать вкладчика и его законного представителя. А именно: свидетельства о рождении вкладчика или иного документа, удостоверяющего личность вкладчика, и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного представителя. Опекун (попечитель) также должен предъявить документ, подтверждающий статус законного представителя вкладчика – решение суда и т.д.Если вкладчик и его законный представитель являются резидентами, то дополнительно представляется документ, выданный контролирующим органом (РНОКПП), то есть документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта или в паспорт которых внесены данные о РНОКПП).Что касается несовершеннолетних (то есть лица в возрасте от 14 до 18 лет), то они согласно пункту 4 части 1 статьи 32 Гражданского Кодекса Украины вправе самостоятельно заключать договоры банковского вклада и распоряжаться вкладом, внесенным ими самостоятельно на свое имя (денежными средствами на счета).Возмещение средств несовершеннолетнему лицу – нерезиденту в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется при предъявлении им свидетельства о рождении или иного документа, удостоверяющего несовершеннолетнее лицо – нерезидента. Если человек является резидентом, он должен дополнительно предъявить документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.