Ректор получил от группы иностранных студентов взятку за право проживания в общежитии учебного заведения.

Следователи сообщили о подозрении ректору одного из харьковских вузов в получении неправомерной выгоды. Чиновник требовал и получил от группы иностранных студентов взятку за проживания в общежитии учебного заведения. «Решение вопроса» стоило студентам 17 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.21 января на основании постановления Московского районного суда Харькова правоохранители провели пять санкционированных обысков по месту жительства и работы ректора, его двух автомобилей, а также по месту жительства проректора заведения. Изъяли кадровую и бухгалтерскую документацию.Следователи сообщили о подозрении ректору учебного заведения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.Чиновнику грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.