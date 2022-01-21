В Блоке Юлии Светличной «Разом!» выступили с критикой комментария Президента и заявили, что в Харькове будет мир и украинская власть.

В Блоке «Разом!» прокомментировали заявление Президента Украины Зеленского, которое он допустил в интервью The Washington Post о том, что Россия может начать вторжение в крупные города, в результате чего Харьков может быть оккупирован.В партии Юлии Светличной подчеркнули, что категорически не согласны с высказываниями, которые намекают на любую возможность сдачи украинской земли и способствуют только распространению панических настроений.«Обязанность Верховного Главнокомандующего Украины – быть главным защитником не только украинской земли, но и спокойствия каждого украинца. Не прибегать к непонятным наблюдениям и комментариям, а быть гарантом безопасности страны и ее жителей. Сосредоточивать все свои усилия на формировании крепкого, обороноспособного и сильного государства. Оборона Украины должна базироваться именно на готовности и способности Верховного Главнокомандующего обеспечить отпор вооруженной российской агрессии.С 2014 Харьков держит оборону.Харьковчане умеют сплачиваться и быть едиными. Харьковщина есть и останется непреклонным форпостом Украины. В Харькове будет мир и покой, и никакой другой власти, кроме украинской, в Харькове не будет», - заявили в Блоке «Разом!».