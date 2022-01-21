Порыв на подающем трубопроводе центрального отопления произошел 21 января, на ул. Ярослава Мудрого.

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», дефект уже локализовали, сейчас там откачивают воду. На месте работает спецтехника.В связи с этим, временно прекращена подача тепла по следующим адресам:пер. Дизайнерский, 2; ул. Алчевских, 17, 23, 25-а, 27, 27-б, 49, 25; ул. Веснина, 2, 2-а; ул. Свободы, 11/13, 12/16; ул. Каразина, 1, 4, 6, 7/9, 8; ул. Костомаровская, 2, 3, 5/7, 6; ул. Маяковского, 11, 22, 5, 8; ул. Мироносицкая, 32, 34, 43, 44, 45, 46, 46-а, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 54-а, 54-б, 54-в, 57, 57-а, 61, 63, 66, 6 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81/85, 81-а, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 93-а, 95, 97, 99, 47; ул. Ярослава Мудрого, 1, 11, 17, 3, 3/5, 5, 6/8, 7; ул. Сумская, 68, 74, 76, 80, 80-а, 82, 82-а, 84, 84/2, 86, 88, 92, 94, 96, 96-а, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 110-а, 112, 114, 116, 118, 118/12, 120, 122, 124, 124-а, 126, 128, 128-а; ул. Чернышевская, 38, 45, 45-а, 46, 47, 47/49, 48, 49, 56, 61, 63, 65, 67, 67/19, 69, 77, 85, 85/14, 95, 97.