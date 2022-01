Харьковский дирижер, режиссер и композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask в Лос-Анджелесе. Тарас Куценко получил награду в номинации «Лучший оригинальный саундтрек» за музыку к проекту Magic Song («Волшебная песня») производства Pier 5 LLC USA. Сейчас Тарас Куценко живет и работает в Китае, но внушительное расстояние не стало преградой для общения с корреспондентом «Вечернего Харькова».

Новогодняя история объединила семьи



Англичане тоже оценили



Есть поле для деятельности в аранжировке



Главную роль сыграла пятилетняя актриса

В чем секрет мировой популярности «Щедрика»

Напомним, в 2013 году Тарас Куценко основал в Харькове оркестр «Виртуозы Слобожанщины» и стал директором и главным дирижером музыкального коллектива, который вскоре приобрел известность. В 2018 года маэстро Куценко (творческий псевдоним Terry Heimat) стал профессором университета Чжанцзяцзе в Китае и основал там филармонический оркестр, которым теперь руководит. Именно там, в Поднебесной и родилась идея проекта Magic Song, который был создан как интерпретация знаменитого «Щедрика» украинского композитора Николая Леонтовича.– В начале 2021 года я познакомился со знаменитым музыкальным продюсером и сценаристом Алексом Сино. Он выходец из Украины, более тридцати лет живет в США, доктор философских наук Нью-Йоркского университета, автор книг и научных статей. В прошлом году мы сделали с Алексом Сино совместный проект по его сценарию – короткометражный фильм Stay, который вышел в США и уже удостоен наград разных фестивалей, – рассказывает Тарас Куценко. – После этой пробы пера Алекс предложил мне и филармоническому оркестру Чжанцзяцзе долгосрочное сотрудничество. Первым совместным музыкальным проектом стал Magic Song. Алекс Сино стал инициатором и идейным вдохновителем нашего «Щедрика». У нас даже была дискуссия о том, что лучше сделать под Рождество – «Щелкунчика» или «Щедрика». К моей радости, мистер Сино настоял на украинском «Щедрике». Мы создали проект для широкой публики, так как для нашей команды было очень важно соединить всех, кто по той или иной причине из-за карантинных ограничений не мог провести праздники с семьей. Так что наш проект явил всем возможность соединиться в просмотре теплой новогодней истории.Тарас Куценко выступил автором композиции и режиссером проекта. Волшебная история Magic Song была удостоена премии Лос-Анджелесского фестиваля Silver Mask в номинациях «Лучший оригинальный саундтрек» и «Лучший продюсер». Кроме того, проект получил награды в пяти категориях премии Red Dragon Creative Awards в Техасе. Среди лауреатов – харьковчане, солисты филармонического оркестра Чжанцзяцзе Анна Литвин (виолончель) и Даниил Попов (кларнет), а так же флейтист из Запорожья Константин Слободенюк и кларнетист из Ивано-Франковскрй области Алексей Тымкив. Оркестранты получили премии в номинации «Лучший бэкграунд партитуры».На днях стало известно, что работу Тараса Куценко в проекте высоко оценило и Британское королевское общество телевидения: композитор также был награжден в номинации «Лучший саундтрек к фильму». Клип Magic Song находится в прокате, поэтому не исключено, что он одержит победу и на других творческих площадках.В «Волшебной песне» Тарас Куценко творчески переосмыслил знаменитую мелодию украинского композитора Николая Леонтовича «Щедрик», более известную во всем мире как Carol of the Bells. Тема «Щедрика» – это колокольный звон приближающейся весны. Тема звучит несколько монотонно, но благодаря этому есть поле для деятельности в аранжировке. Существует множество интерпретаций мелодии, и все они заслуживают высоких похвал, считает музыкант. «Щедрик» стал вдохновением и для Тараса Куценко.– В 2018 году я написал для своего оркестра в Китае сюиту «Щедрик», и мы с успехом исполняли ее круглогодично. Получилось настолько внушительно, что китайская публика с большим удовольствием слушала эту музыку даже жарким летом, – говорит Тарас Куценко. – В «Волшебной песне» мне довелось вновь прикоснуться к теме «Щедрика». Конечно же, всю симфоническую часть я взял из ранее написанной сюиты и переработал ее, но остальные части – «Гавана», «Нью-Йорк» – пришлось сочинять, поскольку в них звучат солисты. Признаюсь честно, создавая темы, визуализировал творчество тех музыкантов, для которых писал. Образы артистов представали перед глазами и трансформировались в мелодии. Поэтому в дальнейшем не было проблем с исполнением, так как материал был написан непосредственно под солистов.Над созданием рождественского сингла и клипа работала команда известных музыкантов и специалистов. По словам Тараса Куценко, проект Magic Song, по сути, охватил весь земной шар – от Пекина до Киева и Лос-Анжелеса. Музыканты исполнили партии в сопровождении филармонического оркестра Чжанцзяцзе под управлением Тараса Куценко. Все участники проекта работали дистанционно. Как удалось собрать большую интернациональную команду?– Я называю это магией «Щедрика», но, конечно же, главную роль сыграли организаторские способности Алекса Сино. Посудите сами, мы приступили к проекту в октябре, а уже в декабре дали премьеру. Учитывая звездный состав, количество создателей проекта и безусловную предрождественскую занятость, мы точно стали свидетелями чуда. Правда, я с самого начала верил, что у нас все получится, – делится Тарас Куценко.К слову, Тарас Куценко выступил в проекте и как исполнитель.– В Magic Song я исполнил партию, которую сам же написал для трубача Артуро Сандоваля, – рассказывает Тарас Куценко. – К сожалению, из-за сильной занятости маэстро Артуро не смог принять участие в проекте, но его лучший ученик исполнил партию трубы под сурдину в части «Нью-Йорк».Главную роль в клипе сыграла дочь Тараса Куценко Настя. Юной актрисе всего пять лет и, как оказалось, у нее уже есть актерский опыт. Настя снималась в эпизоде фильма Stay, а в Magic Song состоялся ее дебют в главной роли.– Думаю, Настя пока еще не понимает, что актерская профессия может стать ее призванием, – говорит Тарас Куценко. – По крайней мере, я скромно так предполагаю, ведь она работала на съемках очень серьезно и точно выполняла указания. Иногда, правда, смотрела в камеру, но умение придет с опытом. К слову, Настя номинирована на премию International World Film Awards в Нью-Йорке в категории «Ребенок/юная актриса». Надеюсь все получится, хотя для меня она уже победительница, поскольку приняла участие в таком теплом проекте с такими замечательными музыкантами. Считаю, что это отличный задел на будущее.При создании музыкальной короткометражки кроме живых съемок была использована компьютерная графика и песочная анимация. И, кстати, еще о наших земляках. Песочную анимацию в Magic Song создала художница Светлана Тельбух. Светлана родилась в Харькове, окончила Харьковскую академию дизайна и искусств, работала в нашем городе, после переехала в Германию. За песочную анимацию в «Волшебной песне» Светлана Тельбух получила награду Британского королевского общества телевидения в номинации «Перформанс-искусство».Николай Леонтович работал над созданием «Щедрика» почти два десятилетия. Первая редакция всемирно известной сейчас песни была написана в самом начале прошлого века, пятая – в 1919 году. В Украине «Щедрик» дебютировал в 1916 году – в исполнении хора Киевского университета. В США песню впервые исполнили в 1921 году на концерте в Карнеги-Холл в Нью-Йорке. «Щедрик» стал набирать популярность и закрепился в музыкальной культуре Запада под названием Carol of the Bells – «Колядка колокольчиков».Произведение украинского композитора стало всемирно известным, и до сегодняшнего дня его поют американские хоры на Рождество.– Украинский «Щедрик», которого подарил миру композитор Николай Леонтович, стоит в одном ряду со всеми рождественскими хитами. Тема «Щедрика» – международная мелодия. Посмотрите, как много, например, голливудских фильмов, в которых так или иначе использовали эту тему как рождественское настроение: «Крепкий орешек», «Один дома», «Гринч». Секрет такой популярности «Щедрика» очень простой и гениальный – дух! Душа украинского народа многогранна и интернациональна, – говорит Тарас Куценко.Победа на Лос-Анджелесском фестивале Silver Mask вдохновила создателей Magic Song на реализацию новых креативных идей.– Мы продолжим работать в жанре кроссовер и планируем создать музыкальный альбом из пяти произведений знаменитых композиторов, – делится маэстро.