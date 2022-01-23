Слышала, что с этого года повышен размер надбавки по уходу за отдельными категориям лиц с инвалидностью с детства и за ребенком с инвалидностью. Расскажите, пожалуйста, подробнее, о каких суммах идет речь речь? Виктор

Как сообщили в Минсоцполитики, с 1 января 2022 года повышен размер надбавки по уходу:– за лицами с инвалидностью с детства, отнесенными к подгруппе А I группы, – со 150% до 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 2901 грн до 3868 грн);– за детьми с инвалидностью подгруппы А – со 150% до 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (для детей до шести лет – с 3150 грн до 4200 грн; для детей от шести до 18 лет – от 3927 грн до 5236 грн.Соответственно, размеры государственной социальной помощи с учетом надбавки по уходу на 1 января 2022 года составляют от 1 934 гривен до 7266,7 гривны.Что касается предоставления государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы, то с 1 января 2021 года повышен размер надбавки по уходу, в частности, лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы – с 884,5 грн до 1 769 грн (с 50% до 100 % прожиточного минимума для лиц , утратившие трудоспособность). На 1 января 2022 года размер такой надбавки составляет 1934 гривны.Соответственно, размер госпомощи с учетом надбавки по уходу, в том числе лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы, на 1 января 2022 года составляет 3 868 гривен.Размеры помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью в течение года растут в соответствии с повышением прожиточного минимума.Таким образом, размер соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью с учетом надбавки по уходу на 1 января 2022 года составляют от 1 934 грн до 7266,7 грн.С июля и декабря 2022 года размер помощи будет увеличен в соответствии с повышением прожиточного минимума.Поддержка лиц, нуждающихся в социальной защите, в том числе лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, обеспечивается не только путем назначения государственной социальной помощи, а также путем предоставления социальных услуг (уход на дому, сопровождение лиц с инвалидностью), жилищных субсидий, компенсаций и льгот, отмечают в Минсоцполитики.