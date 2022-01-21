24-летнего мужчину отправили под стражу с возможностью внесения залога в сумме 99 240 гривен.

Правоохранители задержали харьковчанина, который занимался незаконным сбытом наркотических веществ через Интернет-магазин путем «закладок». Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Мужчину задержали после получения почтового отправления с наркотическими веществами. У наркокурьера изъято 15 полимерных пакетиков и 10 свертков с каннабисом, 15 свертков с таблетками розового цвета – психотропным веществом ММДА, 30 свертков с амфетамином и 20 закладок с метамфетамином.Правонарушитель рассказал, что в течение месяца работает курьером на интернет-магазин по продаже наркотических средств и психотропных веществ.Изъятое направили на исследование.Проводится досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.