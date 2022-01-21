В субботу и воскресенье в городе и области будет минусовая температура воздуха, местами небольшой снег.

В выходные, 22 и 23 января в Харьковской области будет циклон "Ida". Сохранится морозная погода, местами с небольшим снегом. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.22 января - облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем ​​небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью: 5-10° мороза, днем ​​0-5° мороза.23 января - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-15° мороза, днем ​​1-6° мороза.