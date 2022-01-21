Патрульные полицейские продолжают выявлять находящиеся в розыске автомобили.

21 января на Московском проспекте патрульные остановили авто Nissan за нарушение скоростного режима. В ходе проверки по имеющимся базам данных инспекторы установили, что машина находится в розыске органами юстиции из-за значительной задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.Патрульные вызывали на место сотрудников исполнительной службы. Они задержали автомобиль до закрытия исполнительного производства.Также полицейские составили на водителя административное постановление по ч.1 ст.122 (Превышение допустимой скорости движения более 20 километров в час) КУоАП.