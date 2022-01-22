До конца года остается 343 дня.

22 января во всем мире отмечают День рождения воздушной кукурузы или День попкорна, а также День танца семи вуалей.В Украине 22 января празднуют День Соборности, который также носит название День единства Украины или День Злуки.В Польше - День дедушки, в Германии - Франко-германский день, в Великобритании - День птиц, в США - Праздник жизни, День ответов на вопросы вашей кошки, День нудистского пляжа, День узора в горошек, День светлого пирожного, День острого соуса, День пришедшего с холода и День местного магазина для шитья, в Таджикистане - День работников таможни, в Боливии - День основания многонационального государства.Православная церковь сегодня почитает святых Филиппа и Евстратия.22 января именины у Петра, Филиппа, Антонины и Павла.