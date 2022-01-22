В украинском Минздраве опубликовали статистику заболеваемости в регионах страны.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1159 случаев коронавирусной инфекции, 127 человек выздоровели, 11 - скончались.
 
Так, по состоянию на 22 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 253880 случаев заболевания,  234805 человек выздоровели, 6538 - скончались.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

22 января в шести районах Харькова отключили холодную воду

События