В украинском Минздраве опубликовали статистику заболеваемости в регионах страны.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1159 случаев коронавирусной инфекции, 127 человек выздоровели, 11 - скончались.
Так, по состоянию на 22 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 253880 случаев заболевания, 234805 человек выздоровели, 6538 - скончались.