Харьковская область оказалась на грани попадания в «оранжевую зону» карантина.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 22 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. Однако в ближайшее время ситуация может измениться в худшую сторону, так как в регионе увеличивается число заболевших, а также коэффициент выявления случаев заболевания и уровень госпитализации пациентов.
В частности, по состоянию на 22 января, в Харьковской области более чем в четыре раза превышен уровень заболеваемости – 331 случай на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Также на грани находится показатель обнаружения случаев болезни –19% при максимально допустимых 20%.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 26,6%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1159 случаев коронавирусной инфекции, 127 человек выздоровели, 11 - скончались.