В КП "Харьковводоканал" опубликовали список отключений холодной воды в Харькове.

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №6, стояк), ул. 23 Августа, 51-б (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 23-а, пр. Победы, 62-б,г до 20:00 22.01.22 г.

Индустриальный район: ул. Франтишека Крала, 31 (п. №3) до 20:00 23.01.22 г.

Киевский район: б-р Мира, 1 (п. №1, стояк), пос. Померки, ДОС7 до 20:00 22.01.22 г.

Московский район:ул. Владислава Зубенко, 36-а (стояк) до 17:00 22.01.22 г.; пр. Тракторостроителей, 102-в (п. №4) до 20:00 22.01.22 г.

Немышлянский район: ул. Амосова, 52 (п. №3, стояк) до 17:00 22.01.22 г.

Слободской район: пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 21-а (п. №1, стояк), ул. Монюшко, 3 (спаренный стояк), ул. Ньютона, 134 (п. №1, спаренный стояк), пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк) до 17:00 22.01.22 г.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: