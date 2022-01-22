Под Харьковом произошел пожар в одном из жилых домов Краснограда.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, 22 января в 01:53 на номер 101 поступило сообщение о том, что в Краснограде на улице 19 сентября произошел пожар в жилом доме. По информации звонившего, возгорание произошло в квартире на первом этаже двухэтажного дома.На момент прибытия пожарных огонь успел перекинуться на домашние вещи, а площадь пожара составила около 4 квадратных метра. Также спасателям пришлось спасать владелицу квартиры, 1976 года рождения. Женщина пострадала, пытаясь самостоятельно потушить пожар. Кроме того, из соседних квартир дома и со второго этажа лестничной клеткой были эвакуированы 11 жителей.Пожар был локализован в 02:15, а в 02:37 полностью ликвидирован. Причина возникновения возгорания и ущерб устанавливается.