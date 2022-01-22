Харьковские пожарные около четырех часов тушили пожар в Национальном юридическом университете.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сегодня в 10:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на крыше пятиэтажного корпуса здания бывшей библиотеки Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.К месту пожара, которому сразу же присвоили повышенный номер сложности, направили 15 единиц техники и 45 спасателей. На момент прибытия к месту пожара, огонь успел перекинуться на деревянные конструкции крыши и перекрытия пятого этажа.Локализировать пожар спасателям удалось в 12:25, а полностью ликвидировать в 14:20. Жертв и пострадавших нет.