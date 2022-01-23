До конца года осталось 342 дня.

22 января во всем мире отмечают День ручного письма или День почерка, а также Праздник слухов.

В Испании сегодня День памяти святого Ильдефонса Толедского, в США - День святости человеческой жизни, День измерения своей стопы, День пирога, День снегоуборщиков и играющих в хоккей с почтовыми ящиками, в Тайване - Всемирный день свободы, в Индии - День Субхас Чандра Бос.

Православная церковь сегодня почитает Григория Нисского.

23 января именины у Павла, Григория, Анатолия, Макария, Петра и Пахомия.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Харьковский музыкант стал лауреатом американской премии (фото)

События