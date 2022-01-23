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22 января во всем мире отмечают День ручного письма или День почерка, а также Праздник слухов.В Испании сегодня День памяти святого Ильдефонса Толедского, в США - День святости человеческой жизни, День измерения своей стопы, День пирога, День снегоуборщиков и играющих в хоккей с почтовыми ящиками, в Тайване - Всемирный день свободы, в Индии - День Субхас Чандра Бос.Православная церковь сегодня почитает Григория Нисского.23 января именины у Павла, Григория, Анатолия, Макария, Петра и Пахомия.