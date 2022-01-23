В Харьковской области фиксируют ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 23 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. Однако в ближайшее время ситуация может измениться в худшую сторону, так как в регионе увеличивается число заболевших, а также коэффициент выявления случаев заболевания и уровень госпитализации пациентов.
В частности, по состоянию на 23 января, в Харьковской области почти в пять раз превышен уровень заболеваемости – 371 случай на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Также на грани находится показатель обнаружения случаев болезни –19,5% при максимально допустимых 20%.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 27,9%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1193 случая коронавирусной инфекции, 142 человека выздоровели, 3 - скончались.