Список отключений опубликовали на сайте КП "Харьковводоканал".

Холодногорский район: ул. Большая Панасовская, 48/50, 52, ул. Бориса Шрамка (ч/с), пер. Якубовский (ч/с) до 20:00 23.01.22 г.

Индустриальный район: ул. Франтишека Крала, 31 (стояк) до 20:00 23.01.22 г.

Киевский район: б-р Мира, 1 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 23.01.22 г.

Московский район: ул. Владислава Зубенко, 36-а (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №6, стояк) до 17:00 23.01.22 г.; ул. Познанская, 12 (п. №9, стояк) до 20:00 23.01.22 г.

Слободской район: ул. Александра Матросова, 6-б (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк), ул. Монюшко, 3 (спаренный стояк), ул. Ньютона, 134 (п. №1, спаренный стояк), пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 21-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 23.01.22 г.; ул. Фонвизина, 17 (стояк) до 20:00 23.01.22 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 193-б (п. №1) до 17:00 23.01.22 г.; ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №6, стояк), пр. Науки, 26 (стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 23.01.22 г.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: