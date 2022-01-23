В поселке под Харьковом произошел пожар в частном доме, где нашли обгоревшее тело неизвестного мужчины.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, накануне вечером спасатели получилии сообщение о том, что в поселке Казачья Лопань полностью горит частный дом.На момент прибытия пожарных, пламя распространилось на всю площадь строения, поэтому спасатели сразу же приступили к тушению возгорания, подав два пожарных ствола. Кроме того, в одной из комнат было обнаружено обгоревшее тело. Предположительно погибшим является мужчина 1956 года рождения, однако окончательная информация на данный момент устанавливается.Полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось спустя пять часов после вызова. Причина возникновения возгорания устанавливается следствием.Напомним, что ранее в Харькове на территории садового сообщества "Сады" произошел пожар в частном доме, где также спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.Чтоб быть в курсе главных новостей Харькова и области, подписывайтесь на Вечерний Харьков в Google-News