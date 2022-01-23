В Харькове произошла авария на парковке супермаркета.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикации в телеграм-канале «ВЕХА», на парковке супермаркета «Ашан» столкнулись любители «дрифта». Авария произошла накануне вечером на улице Героев Труда.
Предварительно, в ДТП никто не пострадал. На место выезжала патрульная полиция Харькова.
Напомним, что ранее на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" автомобиль "Skoda Octavia" столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего погиб водитель легковушки.