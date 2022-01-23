В Харьковской области произошел масштабный пожар.По информации пресс-службы ГСЧС, сегодня около полуночи в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в городе Изюм горят торговые павильоны на улице Киевская.
К месту вызова немедленно направили два пожарноспасательных подразделения на автоцистернах, на момент прибытия которых огонь успел распространиться на три торговых павильона, а площадь пожара составляла около 300 квадратных метра. Кроме того, существовала угроза возгорания соседней торговой постройки.
«Для ликвидации данного пожара было введено сразу четыре пожарных ствола, спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Пожаротушение осложнялось значительной горючей загрузкой, в частности наличием конструктивных элементов павильонов, выполненных из древесины», — рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.
Полностью ликвидировать пожар удалось спустя четыре часа после вызова. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, что ранее в Казачьей Лопани на месте пожара в частном доме нашли тело мужчины.