Внимание, разыскивается несовершеннолетняя Рината Андриенко.Харьковские полицейские устанавливают местонахождение Ринаты Андриенко, 2004 года рождения. Девушка 22 января около 15:30 уехала на прогулку с друзьями в центр города и домой не вернулась, на телефонные звонки не отвечает.
Ее приметы: рост 186 см, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, волосы черные с красными прядями спереди.
Была одета в бежевую короткую куртку, черные джинсы клеш, имела при себе черный рюкзак.
Уважаемые граждане, если у вас есть какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 0933111314 (ювенальная превенция), 0577372346 (дежурная часть) или 102.