Внимание, разыскивается несовершеннолетняя Рината Андриенко.

Харьковские полицейские устанавливают местонахождение Ринаты Андриенко, 2004 года рождения. Девушка 22 января около 15:30 уехала на прогулку с друзьями в центр города и домой не вернулась, на телефонные звонки не отвечает.рост 186 см, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, волосы черные с красными прядями спереди.в бежевую короткую куртку, черные джинсы клеш, имела при себе черный рюкзак.Уважаемые граждане, если у вас есть какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить по телефонам:(ювенальная превенция),(дежурная часть) или