Дайджест главных новостей Харькова и области за неделю.Украл 15 тысяч гривен: в Харьковской области напали на АЗС
Неизвестный в балаклаве угрожая оружием забрал деньги из кассы, выстрелил в воздух и скрылся.
Под Харьковом суд наказал мужчину, который взял в заложники бывшую сожительницу
Летом прошлого года в Харьковской области мужчина взял в заложники свою гражданскую жену, угрожая ей ножом.
На Харьковщине из-за нарушения правил пожарной безопасности погибла женщина
На момент прибытия спасателей на место пожара дом горел практически весь.
В Харьковской области в результате пожара погибли отец с сыном
У пенсионера было слабое здоровье, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться.
Харьковская прокуратура пытается вернуть участок земли за 3,5 миллиона гривен
Прокуратура подала в суд на предприятие в городе Лозовая с целью разорвать договор аренды и вернуть местной громаде земельный участок.
Харьковский бизнесмен ответит в суде за присвоение средств на ремонте больницы
За присвоение средств при ремонте больницы скорой и неотложной помощи будут судить предпринимателя.
В Харькове суд вынес приговор рецидивистам, которые ограбили и избили мужчину до инвалидности
В Харькове апелляционный суд поставил точку в деле о жестоком избиении и ограблении молодого мужчины.
Бойцам территориальной обороны разрешили применять оружие
Кабинет министров опубликовал порядок применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия во время выполнения задач теробороны.
Под Харьковом в пожаре погибла женщина со своей внучкой: следователи открыли расследование
В Покотиловке во время пожара погибли 45-летняя женщина с ее 9-летней внучкой.
Юлия Светличная возглавила рейтинг ответственности политиков в Украине
У народного депутата Украины наивысший уровень выполненных обещаний.
Харьковские медики спасли мужчину, у которого дважды останавливалось сердце
За 30 минут пациент пережил две клинические смерти.
В Казачьей Лопани на месте пожара в частном доме нашли тело мужчины
В поселке под Харьковом произошел пожар в частном доме, где нашли обгоревшее тело неизвестного мужчины.
Харьковская область рискует попасть в «оранжевую зону» карантина
В Харьковской области фиксируют ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19.
На реке Уды массово гибнут дикие утки
Экологическая катастрофа в Харькове. Река Уды снова оказалась в эпицентре внимания – на водоеме массово гибнут утки. Что стало причиной падежа птиц?