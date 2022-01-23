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Харьковский бизнесмен ответит в суде за присвоение средств на ремонте больницы

В Харькове суд вынес приговор рецидивистам, которые ограбили и избили мужчину до инвалидности

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