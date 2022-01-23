Активная трансферная политика и еврокубковые амбиции футбольного клуба «Металлист» Александра Ярославского всколыхнули «украинское футбольное болото» — это дает надежду болельщикам увидеть зрелищный конкурентный украинский футбольный чемпионат.А признанных грандов «Шахтер» и «Динамо» появление мощного амбициозного конкурента заставило встряхнуться и включиться в трансферную «гонку вооружений». Об этом пишет «Обозреватель», журналисты которого проанализировали процессы, происходящие в украинском футболе.
«В топе самых дорогих трансферов первой лиги первое место занимает «Металлист», а семь из топ-10 самых дорогих приобретений первой лиги сделаны Ярославским для его клуба. По сумме трансферов его клуб занимает топовую позицию — 11,61 млн евро, более чем в два раза опережая ближайшего конкурента на второй позиции. Сумма трансферов перволигового «Металлиста» вполне позволяет ему занять место в топ-тройке самых дорогих клубов высшей лиги национального первенства», — пишут журналисты.
По их мнению, сегодня Ярославский, вернувшийся к управлению клубом после длительного перерыва, делом подтверждает, что готов инвестировать в «Металлист»: $5 млн. в принадлежащую городу инфраструктуру, и в игроков. И тем самым сильно поднял планку украинского футбола. А яркие дорогие трансферы – подтверждение серьезности его намерения провести команду маршрутом УПЛ-Лига Европы-Лига Чемпионов и по ходу этого движения оживить конкуренцию в украинском футболе.
«С возрождением «Металлиста», сегодня какая началась гонка вооружений! Посмотрите, «Шахтер» какие трансферы делает. У людей, допустим, у Рината Леонидовича, появилась мотивация сделать клуб сильнее, потому что сегодня это необходимо. Допустим, тот же «Металлист» с таким составом железно будет бороться за место под солнцем. «Полесье», надеюсь, выйдет. Дай бог, в этом сезоне догонит верхнюю часть таблицы, но в следующем — железно должен выходить, очень амбициозный проект. «Днепр-1», посмотрите», — такую цитату президента ФК «Металлист» приводит «Обозреватель».
«Клубная гонка трансферов уже сегодня делает украинский футбол ярче, сильнее, конкурентнее и зрелищнее. Трансферы — это признак возрождающейся жизни в украинском футболе, его второе дыхание за 30 лет независимости Украины. Футбол жив, пока туда идут деньги. И если долго не вливали, и вдруг начали — это признак возрождения и рассвета после длинной ночи. На радость болельщиком и на гордость стране», — делают вывод журналисты.
Как известно, в 2021 году селекционный центр «Металлиста» благодаря инвестициям Александра Ярославского подписал множество новых перспективных футболистов. Среди них бразильский защитник Маилтон, колумбиец Риаскос, один из лучших бразильских бомбардиров Пейшото, первый англичанин украинского чемпионата — Кадим Харрис и бразилец Паулиньо Бойя. А 2022 год начался с приобретения эквадорского полузащитника «Флуминенсе» Хуана Касареса, стоимость которого оценивается в 2 млн евро.и анонса еще более громких трансферов.