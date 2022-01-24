До конца года остается 341 день.

24 января во всем мире отмечают День рождения баночного пива, Международный день эскимо, Международный день образования (ООН), День утилизации мобильных телефонов, Всемирный день смеха от живота, Международный день женского спорта, День осведомлённости о синдроме Мёбиуса, а также День рождения компьютера Макинтош.В Украине сегодня День внешней разведки, в Румынии - День объединения, в Великобритании - Ночь кувшина Павла, в США - День комплимента, Торжество Богоматери Мира в штате Гавайи, День арахисового масла, День "Просто сделай это", День изменения жизни домашних животных, День улучшения делового общения, День "Говорите как седой геолог", День лобстера "Термидор", в Индии - День штата Уттар Прадеш и День девочек, на Кипре - День святого Неофита, в Боливии - Фестиваль миниатюр "Аласитас", в Новой Зеландии - День провинции Веллингтон, на Каймановых островах - День национальных героев.Православная церковь 24 января почитает святых Феодосиев - Антиохийского и Великого.Именины у Виталия, Михаила, Иосифа, Владимира, Степана и Николая.