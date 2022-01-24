Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

23 января около 14:27 правоохранителям поступило сообщение от прохожего о том, что по улице Игоря Муратова в автомобиле "Honda Accord" находится мертвый человек. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.По адресу выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологическая служба. Полицейские установили личность умершего.Им оказался 39-летний харьковчанин, которого с 18 января разыскивали как пропавшего без вести.Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.