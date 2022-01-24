В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1019 случаев коронавирусной инфекции, 205 человек выздоровели, 2 - скончались.Так, по состоянию на 24 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 256092 случая заболевания, 235152 человек выздоровели, 6543 - скончались.