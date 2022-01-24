24 января Харьковская область оказалась в «оранжевой зоне» карантина.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 24 января Харьковская область оказалась в «оранжевой зоне» карантина из-за высоких показателей заболевания и коэффициента выявления инфекции.
В частности, по состоянию на 24 января, в Харьковской области более чем в пять раз превышен уровень заболеваемости – 402 случая на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Также превышает максимально допустимый показатель коэффициент обнаружения случаев болезни – 20,2% при максимально допустимых 20%.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 28,6%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1019 случаев коронавирусной инфекции, 205 человек выздоровели, 2 - скончались.