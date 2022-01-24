Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №6, стояк), пр. Науки (Ленина), 26 (стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 24.01.22 г.ул. Франтишека Крала, 31 (стояк) до 17:00 24.01.22 г.б-р Мира, 1 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №2) до 20:00 24.01.22 г.ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (стояк), ул. Познанская, 12 (п. №9, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-б (п. №3, стояк) до 17:00 24.01.22 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №9) до 20:00 24.01.22 г.ул. Болонская (ч/с), ул. Петрозаводская (ч/с), ул. Дунайская (ч/с), ул. Балканская (ч/с), пр. Тракторостроителей (ч/с), ул. Краснодарская (ч/с), шоссе Салтовское (ч/с), ул. Базарная (ч/с), ул. Буковинская (ч/с) до 20:00 24.01.22 г.б-р Профсоюзный, 3 (стояк) до 18:00 24.01.22 г.ул. Александра Матросова, 6-б (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк), ул. Монюшко, 3 (спаренный стояк), пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №5, стояк) до 17:00 24.01.22 г.; ул. Фонвизина, 17 (стояк), ул. Ньютона, 143-а (п. №1, стояк), пер. Зерновой, 6/6 (п. №5, стояк) до 20:00 24.01.22 г.: пер. 2-й Таганский, 8 (п. №2, стояк) до 18:00 24.01.22 г.