Мальчик и девочка не могли самостоятельно передвигаться.24 января в 04:30 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Изюм. По прибытию пожарных было установлено, что горят деревянные элементы веранды. Общая площадь пожара составила около 2 квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Из дома они вынесли двух подростков, которые не могли самостоятельно передвигаться - девочку 2008 года рождения и парня 2002 года рождения.
В 05:14пожао полностью был ликвидирован.
Причина возникновения и ущерб устанавливается.
Напомним, в Изюме сгорело три торговых павильона.