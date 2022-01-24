Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.Пожар произошел 23 января около 20:00 в квартире жилого 9-этажного дома по улице Валентиновская, 35/81. К месту вызова выехали три отделения службы спасения на 2 автоцистернах и 1 автолестнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
По прибытию пожарных было установлено, что на 3-м этаже в комнате квартиры горят домашние вещи. Площадь пожара составила около 6 квадратных метров. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
Из задымленной квартиры спасатели вынесли ее хозяина, мужчину 1972 года рождения. Его отвезли в городскую больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом.
Напомним, в Харьковской области спасатели вынесли из горящего дома двух подростков.