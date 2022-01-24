В течение суток спасателей 3 раза вызывали для оказания помощи водителям, которые оказались в сложных ситуациях из-за погодных условий.

23 января в 06:33 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи водителю автомобиля Opel Zafira, который съехал с дороги в кювет на трассе Волчанск-Харьков возле села Бугаевка. Спасатели помогли отбуксировать автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.Уже утром на следующий день в 07:25 спасатели помогли водителям 2-х грузовиков "МАН". Автомобили не могли сдвинуться с места на оледеневшем и заснеженном участке дороги возле дома по проспекту Московский.Спасатели автомобилями повышенной проходимости помогли отбуксировать грузовики на безопасный для передвижения участок дороги.Также на улице 12 апреля из-за сильного порыва ветра упали ветви деревьев на автомобиль «Chery Amulet», который был припаркован возле них.Спасатели помогли в уборке сваленных деревьев и освободили автомобиль.