31-летний водитель грузовика «MAN» сбил мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

ДТП произошло 23 января около 19:30 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи 543 км + 104 м. Грузовик насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Личность погибшего устанавливается.Транспортное средство изъяли и поместили на площадку временного содержания транспорта Чугуевского районного управления полиции.По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.