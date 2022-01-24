Это связано с тем, что сотрудники "Харьковгоргаза" устанавливают в районе счетчики.

С 24 по 27 января в части Московского района Харькова отключили газ. Об этом сообщили в АО "Харьковгоргаз". Там проводят установку счетчиков газа.В связи с этим временно прекращается газоснабжение потребителям по адресам:Просп. Юбилейный 65, 65-а, 69, 69-а, 70, 71, 72, 81, 83, 87, 89, 91, 96/153, 51-а, 51-в, 51-г, 52, 52-б, 59-б, 76;Ул. Владислава Зубенко 67, 72, 72-а, 75.Потребителей просят быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами.