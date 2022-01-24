Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить восемь регионов Украины, включая Днепр, Одессу и Харьков.Об этом заявил командующий Операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times.
По его мнению, в этом случае Украина потеряет все основные военные и промышленные мощности, включая выход к Черному морю.
"Россияне рассматривают разные варианты, но только Донецк и Луганск на востоке их не устроят. Они хотят ранить всю страну и через эту рану манипулировать всей Украиной", - отметил Павлюк.
По его словам, РФ развернула 54 боевых тактических группы, включая 36 баллистических ракет средней дальности Искандер, некоторые из которых могут достичь Киева.
Среди различных сценариев есть дата потенциального вторжения – это 20 февраля, когда в Пекине завершатся Олимпийские игры, а в Беларуси закончатся совместные с Россией военные учения на границе с Украиной.
"Это дата, которая нас беспокоит", - признал Павлюк.
Он добавил, что на защиту страны встанут как ВСУ, так и территориальная оборона.
"Мы создали отряды территориальной обороны, а значит будет более 100 тысяч добровольцев, готовых взяться за оружие. Даже сейчас оружие раздают людям, готовым воевать", - подчеркнул командующий ООС.