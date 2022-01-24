Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить восемь регионов Украины, включая Днепр, Одессу и Харьков.

Об этом заявил командующий Операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times.По его мнению, в этом случае Украина потеряет все основные военные и промышленные мощности, включая выход к Черному морю."Россияне рассматривают разные варианты, но только Донецк и Луганск на востоке их не устроят. Они хотят ранить всю страну и через эту рану манипулировать всей Украиной", - отметил Павлюк.По его словам, РФ развернула 54 боевых тактических группы, включая 36 баллистических ракет средней дальности Искандер, некоторые из которых могут достичь Киева.Среди различных сценариев есть дата потенциального вторжения – это 20 февраля, когда в Пекине завершатся Олимпийские игры, а в Беларуси закончатся совместные с Россией военные учения на границе с Украиной."Это дата, которая нас беспокоит", - признал Павлюк.Он добавил, что на защиту страны встанут как ВСУ, так и территориальная оборона."Мы создали отряды территориальной обороны, а значит будет более 100 тысяч добровольцев, готовых взяться за оружие. Даже сейчас оружие раздают людям, готовым воевать", - подчеркнул командующий ООС.