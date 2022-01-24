В последнее время ощущаю, что давление у меня практически всегда повышенное. Поначалу я не понимала, что это давление – просто лицо часто красное, учащенное сердцебиение, одышка, какие-то приступы пульсации в голове. Оказалось, все это симптомы гипертонии. А еще год назад все было нормально. Неужели это из-за постоянных переживаний по поводу коронавируса? Ирина Николаевна, 42 года



Каковы последствия



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