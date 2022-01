В последнее время ощущаю, что давление у меня практически всегда повышенное. Поначалу я не понимала, что это давление – просто лицо часто красное, учащенное сердцебиение, одышка, какие-то приступы пульсации в голове. Оказалось, все это симптомы гипертонии. А еще год назад все было нормально. Неужели это из-за постоянных переживаний по поводу коронавируса? Ирина Николаевна, 42 года



Каковы последствия



Обратите внимание на питание

Специи помогут?

Формируйте новые привычки

Если во время пандемии Covid-19 вы ощущали повышение артериального давления, то вы не одиноки. Новое исследование показывает, что с начала пандемии показатели кровяного давления у взрослых были выше обычного. Особенно выраженно эта тенденция наблюдалась среди женщин, пишет Liga.net В исследовании, опубликованном в журнале American Heart Association Circulation, ученые проанализировали данные 464 585 работников и их партнеров из нескольких компаний, участвующих в оздоровительных программах Quest Diagnostics.Участникам измеряли артериальное давление в течение трех лет (с 2018 по 2020 год).Исследователи из Quest Diagnostics и Center for Blood Pressure Disorders в Cleveland Clinic сообщили, что показатели артериального давления с апреля по декабрь 2020 года были значительно выше по сравнению с показателями 2019 года.Среднее увеличение колебалось от 1,1 до 2,5 мм рт. ст. систолического АД и от 0,14 до 0,53 мм рт. ст. диастолического АД.– Мы заметили более выраженное повышение АД у женщин. Мы не знаем точной причины этого. Однако есть данные, свидетельствующие о том, что пандемия обычно накладывает более тяжелое бремя на женщин, особенно работающих, – объяснил в комментарии CNN врач Люк Лаффин.Высокое кровяное давление повышает риск сердечных заболеваний и инсульта – две главные причины смертности.По словам кардиолога Providence Saint John’s Health Center Ригведа Тадвалкара, увеличение веса – причина высокого кровяного давления – не повлияло на выводы исследования.– Вероятнее всего виновником является эмоциональный стресс из-за пандемии, что является следствием резких изменений в распорядке дня, и беспокойство из-за того, что не знаешь, чего ждать в будущем, – объясняет Ригвед Тадвалкар.Кардиолог также добавляет, что изменения в рационе, включая увеличение потребления алкоголя, несомненно, способствуют повышению кровяного давления. Физическая активность у многих людей также упала, что является косвенной причиной гипертонии.В интервью Healthline Ригвед Тадвалкар рассказал: существуют доказательства того, что люди не принимают прописанные лекарства во время пандемии.– Многие люди с диагнозом «гипертония» могут не получать оптимальный режим лечения, что приводит к еще большему повышению давления, – отмечает врач.Диетолог Хизер Хэнкс, работающая в Medical Solutions в Барселоне, связывает скачки давления со стрессом и неправильным питанием.– Я приучаю своих клиентов к здоровому рациону, который включает три сбалансированных приема пищи в день. Если вам все же нужно перекусить, то убедитесь, что ваш перекус состоит из здоровой пищи – такой, как фрукты и овощи, полезные соусы и орехи, – объясняет диетолог.Кроме того, для здорового кровяного давления важны физические упражнения. Во время пандемии сложно соблюдать их регулярность.– Женщинам сложно обращаться за помощью, но поскольку сердечно-сосудистые заболевания являются одними из главных убийц в мире, необходимо ставить в приоритет собственное здоровье, – добавляет Хизер Хэнкс.Добавление приправ в блюда может не только усилить вкус, но и снизить артериальное давление. В исследовании, опубликованном в The American Journal of Clinical Nutrition, ученые сосредоточились на том, как добавление специй и трав в рацион влияет на давление. Исследователи обнаружили, что потребление приправ снижает давление – по крайней мере на какое-то время.Исследователи использовали 24-часовой амбулаторный мониторинг АД. Участники носили на себе специальное устройство, которое снимало показатели каждые 20–30 минут. Впоследствии ученые использовали среднее значение за сутки.Все участники исследования имели как минимум один фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Их разделили на три группы, каждая из которых получала разный уровень специй в рационе: с низким содержанием пряностей (0,5 г в день), умеренным (3,3 г в день) и высоким (6,6 г). Участники соблюдали диету в течение четырех недель с двухнедельным перерывом.Ученые сообщили, что в группе, употреблявшей еду с высоким содержанием специй, суточные показатели артериального давления были лучше по сравнению с остальными группами.– Я не удивлена. Травы и специи – это растения с высокой плотностью питательных веществ, с соединениями, которые, как показывают предыдущие исследования, улучшают здоровье, – объясняет диетолог Кристин Киркпатрик в интервью Healthline. – Кроме того, использование трав и специй вместо соли также поможет улучшить кровяное давление.Нельзя также забывать, что потребление большого количества соли приводит к задержке воды в организме и повышает давление. По рекомендациям American Heart Association человек должен потреблять до 2,3 грамма соли ежедневно, но лучше стремиться к норме 1,5 грамма.Эксперты Cleveland Clinic уверяют, что люди потребляют большую часть соли из переработанных продуктов – пиццы, хлеба, булочек, сухариков, соусов, консервов, сыра, чипсов, попкорна, замороженных блюд, фаст-фуд, мясных изделий.Эксперты советуют сформировать привычку смотреть содержание соли на упаковке продуктов. Это поможет улучшить пищевые привычки и снизить риск повышения давления.