В Харькове – 717 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 24 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 758 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 256 092 случая заболевания COVID-19, 14 397 человек находятся под медицинским наблюдением, 235 152 пациента выздоровели, 6 543 - умерли.По состоянию на 24 января, в области за сутки привито 2 059 человек. Всего с начала вакцинации сделано 2 144 092 прививки: первой дозой привито 1 115 402 человека, две дозы получили 1 016 051 человек, сделали дополнительные прививки 1 078 человек, бустерную дозу получили 11 561 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 января в Украине зафиксировано 12 915 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 870 370 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 99 282 человека умерли, 3 585 338 - выздоровели.