Евросоюз выделит Украине новый пакет финансовой помощи, сообщила в понедельник, 24 января, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита.

- ЕС поддерживает Украину. Мы тверды в своей решимости. Я объявляю о новом пакете финансовой помощи, состоящем из экстренных кредитов и грантов, для поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе, - заявила она.Объем финпомощи составит 1,2 млрд евро, первый транш на 600 млн евро могут перечислить в ближайшее время.Фон дер Ляйен выразила надежду, что Евросовет и Европарламент одобрят это решение как можно скорее.- Затем мы приступим к быстрой выплате первого транша в размере 600 миллионов евро. Более того, мы скоро начнем работу над второй, более долгосрочной программой макрофинансовой помощи для поддержки усилий по модернизации страны. Во-вторых, в этом году Комиссия почти удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов: будет выделено еще 120 млн евро. Эта поддержка укрепит усилия Украины по государственному строительству и устойчивости, - рассказала глава ЕК.Она также сообщила, что ЕК продолжит инвестировать в будущее страны "благодаря нашему инвестиционному плану".- Этот план направлен на привлечение инвестиций в размере более 6 миллиардов евро. Позвольте мне еще раз прояснить: Украина — свободная и суверенная страна. Она делает свой собственный выбор. ЕС будет и впредь стоять на ее стороне, - заявила фон дер Ляйен.Фон дер Ляйен сообщила, что на прошлой неделе обсудила ситуацию в Украине с президентом Владимиром Зеленским.Ранее СМИ сообщали, что Украина обратилась к ЕС о новых кредитах на 1,2 млрд евро.