В Центре современного искусства «Ермиловцентр» стартовал проект «2/3» известного харьковского художника Гамлета Зиньковского. На выставке – 365 работ Гамлета, на которых Гамлет зафиксировал каждый день минувшего года.

Подобные «ежедневники» Гамлет Зиньковский создает с 2012 года, и «2/3» – уже пятая выставка харьковского художника. По словам арт-критика Марии Варлыгиной, Гамлет Зиньковский десять лет последовательно развивает художественную историю «одной проиллюстрированной жизни». Ее реальность строится по простой формуле — каждый день художник выбирает одно переживание и воплощает его в небольшом рисунке. По такому плотному графику Гамлет работает в течение года. После берет годичную паузу, а затем начинает новый виток рабочего цикла.– В экспозиции представлены графические работы Гамлета Зиньковского, которые он создал в 2021 году, – рассказывает директор ЦСИ «Ермиловцентр» Наталия Иванова. – «2/3» – это и дневник, который пишет художник, и его заметки о том, как он прожил каждый день года, что ему запомнилось, произвело на него впечатление. Это может быть событие, мысли, которые пришли к нему именно в этот день, пережитые эмоции, встречи, которые захотелось оставить в памяти – то, что он считает важным и значимым. В проекте есть не только культурная ценность, но и вопросы сохранения в памяти определенных событий. Творчество художника неотделимо от истории города, страны, мира, и в его эмоциях проявляется реакция на то, что происходит вокруг. Это посыл от художника, чтобы мы вспомнили, обратили на что-то внимание.Название выставки «2/3» объясняется просто. 2/3 – это пропорция бумаги, на которой Гамлет создавал работы для проекта. По подсчетам корреспондента «Вечернего Харькова», в пяти проектах Гамлет зафиксировал около двух тысяч событий и впечатлений.– Наверняка встречаются какие-то похожие или перекликающиеся сюжеты, вполне вероятно, что есть мысли, которые повторяются, – делится Гамлет Зиньковский. – Я за этим не слежу: для этого надо пересмотреть все пять проектов. Создавать работы мне интереснее.В рисунках 2021 года – обычная жизнь, просто интересно фиксировать каждый день, говорит художник. Например, на выставке есть рисунки о том, как Гамлет заболел ковидом, о том, как вакцинировался, а есть несколько работ, посвященных собственному стрит-арту на улице Гражданской с несметным количеством ножниц и подписью «Відсікай зайве».365 работ Гамлета Зиньковского разместили на двух ярусах «Ермиловцентра» в виде хронологической ленты – последовательно с 1 января по 31 января 2021 года.– Экспозиция выглядит как кадры каждого дня, поэтому данной выставке стоит уделить достаточно времени, – рекомендует Наталия Иванова. – У Гамлета все работы сопровождаются текстами – цитатами, мыслями, цельными комментариями. Чтобы понять, что своими работами хотел донести художник, нужно обратить внимание на все, что нарисовано и написано в каждом из кадров его года.Выставка Гамлета Зиньковского «2/3» будет работать до 13 февраля.