Портал grc.ua — сервис по поиску работы и подбору персонала в Украине. На сайте более 85 тысяч компаний ищут сотрудников, более 10 тысяч разнообразных вакансий ждут соискателей.Сегодня работа в Харькове включает в себя поиск специалистов из сфер финансы и кредиты, информационные технологии, банковское дело, бухгалтерия и торговля. В день сайт пополняется новыми вакансиями из Харькова от таких компаний как:
- Status Group;
- WOG;
- Первый украинский международный банк;
- Ощадбанк;
- Киевстар;
- ДТЭК;
- Новус и другие.
Вилка по зарплатам в Харьковском регионе составляет от 2 тысяч гривен до 1,5 тысячи долларов и зависит от сферы деятельности и компетенций и опыта соискателя.