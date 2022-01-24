Портал grc.ua — сервис по поиску работы и подбору персонала в Украине. На сайте более 85 тысяч компаний ищут сотрудников, более 10 тысяч разнообразных вакансий ждут соискателей.

Status Group;

WOG;

Первый украинский международный банк;

Ощадбанк;

Киевстар;

ДТЭК;

Новус и другие.