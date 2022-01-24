Портал grc.ua — сервис по поиску работы и подбору персонала в Украине. На сайте более 85 тысяч компаний ищут сотрудников, более 10 тысяч разнообразных вакансий ждут соискателей.

Сегодня работа в Харькове включает в себя поиск специалистов из сфер финансы и кредиты, информационные технологии, банковское дело, бухгалтерия и торговля. В день сайт пополняется новыми вакансиями из Харькова от таких компаний как:
  • Status Group;
  • WOG;
  • Первый украинский международный банк;
  • Ощадбанк;
  • Киевстар;
  • ДТЭК;
  • Новус и другие.
Соискатели могут найти работу как по специальности, так и выбрать конкретную сферу деятельности и даже компанию. Grc.ua предлагает не только вакансии для работы из офиса, но и возможности найти удаленную работу или частичную занятость, которая больше всего подойдет студентам.

Вилка по зарплатам в Харьковском регионе составляет от 2 тысяч гривен до 1,5 тысячи долларов и зависит от сферы деятельности и компетенций и опыта соискателя.

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