Как подтолкнуть собственное руководство к тому, чтобы оно оплатило вам корпоративный английский в офисе, а также советы по выбору хороших курсов.

Корпоративный английский в офисе или как учиться бесплатно

Преимущества корпоративного английского в офисе для руководства компании

Знания сотрудников = успех компании. Чем выше будет квалификация каждого работника офиса, включая его знание английского языка, тем больше возможностей откроется перед компанией – привлечение клиентов из других стран, международное развитие.

Чем выше будет квалификация каждого работника офиса, включая его знание английского языка, тем больше возможностей откроется перед компанией – привлечение клиентов из других стран, международное развитие. Корпоративный английский в офисе повышает престиж компании среди новых соискателей. Размещая объявление о новых вакансиях, можно привлекать сотрудников сообщением о том, что компания оплачивает курсы по английскому языку.

Размещая объявление о новых вакансиях, можно привлекать сотрудников сообщением о том, что компания оплачивает курсы по английскому языку. Корпоративный английский повышает лояльность старых сотрудников. Осознавая факт того, что компания готова вкладываться в собственный офис подчиненных, показывает заинтересованность в каждом сотруднике. Соответственно, специалистам не приходится опасаться потенциального увольнения в связи с новым планом развития фирмы.

Изучать английский в офисе эффективно и интересно, особенно если делать это корпоративно

Где и как искать курсы для корпоративных клиентов

сможет ли преподаватель иностранного языка приходить непосредственно в офис;

возможно ли обучение онлайн, если ваш офис работает на удаленном формате;

возможно ли написать программу под конкретные потребности вашей компании, чтобы удовлетворить запросы каждого сотрудника офиса.