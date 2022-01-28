Как подтолкнуть собственное руководство к тому, чтобы оно оплатило вам корпоративный английский в офисе, а также советы по выбору хороших курсов.
Корпоративный английский в офисе или как учиться бесплатноЗачастую жители крупных городов изучают английский язык не для себя, а для карьеры. Учитывая наличие спроса, языковые школы начали предлагать возможность изучать английский корпоративно, а также изучать специализированный английский – для юристов, медиков, банкиров. Последний вариант предполагает обучение непосредственно в офисе и по программе, согласованной с руководством. Именно по этой причине многие компании сами оплачивают своим сотрудникам корпоративный английский в офисе.
Хотите, чтобы и ваш офис стал местом для изучения бесплатного английского языка? Сейчас расскажем, как подтолкнуть к этому босса.
Преимущества корпоративного английского в офисе для руководства компанииРекомендуем изначально обсудить вопрос корпоративного изучения языка с остальными работниками в офисе. Разузнайте, сколько человек желает повысить свои знания, чтобы сразу оценить размеры потенциальной учебной группы. Затем отправляйтесь к руководителю со следующими аргументами:
- Знания сотрудников = успех компании. Чем выше будет квалификация каждого работника офиса, включая его знание английского языка, тем больше возможностей откроется перед компанией – привлечение клиентов из других стран, международное развитие.
- Корпоративный английский в офисе повышает престиж компании среди новых соискателей. Размещая объявление о новых вакансиях, можно привлекать сотрудников сообщением о том, что компания оплачивает курсы по английскому языку.
- Корпоративный английский повышает лояльность старых сотрудников. Осознавая факт того, что компания готова вкладываться в собственный офис подчиненных, показывает заинтересованность в каждом сотруднике. Соответственно, специалистам не приходится опасаться потенциального увольнения в связи с новым планом развития фирмы.
Изучать английский в офисе эффективно и интересно, особенно если делать это корпоративно
Несомненно, корпоративные курсы принесут много пользы и каждому сотруднику офиса. Изучая английский одновременно с коллегами, вы будете ощущать конкуренцию. Благодаря этому у вас появится больше энтузиазма учить английский язык не только во время занятий, но и одновременно с работой. Как именно можно организовать корпоративный английский в офисе вне занятий курса, читайте в статье yappicorp.com.ua.
Где и как искать курсы для корпоративных клиентовЧтобы найти языковую школу корпоративного английского, достаточно воспользоваться поисковой системой. Однако в процессе выбора школы обязательно уточните:
- сможет ли преподаватель иностранного языка приходить непосредственно в офис;
- возможно ли обучение онлайн, если ваш офис работает на удаленном формате;
- возможно ли написать программу под конкретные потребности вашей компании, чтобы удовлетворить запросы каждого сотрудника офиса.