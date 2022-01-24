Новый год пролетел, пора готовиться к летнему сезону – убирать бока и начинать искать талию. На тренажерный зал пока не созрела. Может, какой-нибудь простенький комплекс подскажете? Оля Л.

Зона живота и боков требует особого внимания: регулярных кардио- и силовых тренировок, а также сбалансированного рациона. Чтобы избавиться от лишних сантиметров в этой зоне, необязательно покупать абонемент в тренажерный зал или дорогостоящее оснащение. Упражнения можно выполнять в домашних условиях на коврике для йоги. Эксперты Liga.net предлагают комплекс, состоящий из пяти упражнений на мышцы пресса. Каждое из них выполняется в течение 40 секунд, отдых – 10 секунд.руки сведите вместе над головой; поднимите верхнюю часть тела; выполните скручивание влево, разворачивая корпус и сгибая левую ногу; повторите скручивание вправо; вернитесь в исходное положение.лягте на правую сторону; правую руку выпрямите перед собой, а левую руку заведите за голову; согните ноги и подтяните колени к груди; согните левую руку и подтяните до колен; поднимите левую ногу вверх, левой рукой касаясь ее; выполните все повторения, а затем повторите упражнение на другую сторону.станьте в позицию планки на вытянутых руках; подтяните правое колено к груди и сверните его влево; вернитесь в исходное положение; подтяните левое колено к груди и сверните его вправо.лягте на спину; руки опустите на пол; уложите ноги вправо; поднимите и заведите ноги влево, рисуя в воздухе полукруг; верните в исходное положение.станьте в планку на предплечьях; опустите бедра влево; опустите бедра вправо.