Правоохранители раскрыли преступную схему присвоения бюджетных средств в Харьковской области.

Как сообщили в полиции, следователи разоблачили заведующую одного из детских садов в Балаклейской ОТГ, которая оформляла на работу сотрудников и получала за них заработную плату. Все работники исполняли свои обязанности лишь на бумаге.По данному факту сотрудники полиции провели ряд обысков в доме у заведующей и ее псевдоработников.В частности, во время обыска в доме женщины правоохранители изъяли около 20 тысяч долларов США и 200 тысяч гривен, а в доме у мужчины, который якобы работал охранником, следователи нашли около 35 тысяч долларов, 5 тысяч евро, 500 тысяч гривен и около 2 тонн металлолома. Как оказалось, мужчина вместо охраны сада занимался незаконным оборотом металлолома.Еще у одного из фигурантов дома изъяли наркотические растения, которые он хранил для собственного употребления.Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.