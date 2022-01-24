Под Харьковом обогреватель стал причиной двух пожаров в частном доме.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, накануне вечером, 23 января, в доме 63-летнего мужчины произошел пожар из-за электрического обогревателя. Хозяин дома самостоятельно потушил возгорание, получив при этом серьезные ожоги II и III степени. Его госпитализировали в больницу с 35% поражением кожного покрова.Однако на следующее утро в его доме вновь произошел пожар, который заметили соседи и вызвали спасателей. По их приезду огонь успел распространиться на 20 квадратных метров, охватив домашние вещи.Полностью потушить возгорание спасателям понадобилось более двух часов.