В Харьковской области за вымогательство задержали сотрудника полиции конвойной службы.

По данным следствия, в Купянске один из полицейских батальона конвойной службы в течение прошлого года требовал у 16-летнего парня несуществующий долг в сумме 500 долларов США.Из-за опасений за свое здоровье подросток обратился к стражам порядка, а уже 24 января сотрудника полиции задержали при передаче денег.Решается вопрос о сообщении о подозрении задержанному. Если его вина будет доказана, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.