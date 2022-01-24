Мужчина стал донором для тяжело больных украинцев.Как рассказали в Министерстве здравоохранения, 50-летний украинец после смерти стал донором для четырех жителей страны. Благодаря согласию его родных, органы мужчины были пересажены тяжело больным украинцам, которые нуждались в трансплантации.
В частности, впервые в Хмельницком медики провели операцию по трансплантации сердца 47-летнему мужчине. Для этого орган доставили вертолетом из больницы Ивано-Франковска. Кроме того, почку получил 33-летний мужчина, который более 5 лет ожидал своей очереди. А в столице пересадили печень и почку двум женщинам.
Напомним, что ранее Вечерний Харьков сообщал о катастрофической ситуации с донорской кровью на Харьковщине.